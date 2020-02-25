هلع وإصابات بالجملة.. كورونا يضرب الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

أعلنت إيران، يوم الأربعاء الماضي، إصابة أول حالتين في البلاد بفيروس كورونا الجديد، وهما لمسنين يعيشان في مدينة قم، وبعدها بساعات قليلة أكدت وفاتهما إثر إصابتهما بالمرض.

لم تكن إيران هي الأولى بالمنطقة التي تعلن تسجيل إصابات بالكورونا، حيث سبقتها مصر والإمارات، إلا أن الأعداد تفاقمت بشكل سريع في مدينة قم بإيران، التي تعد مقصدًا لمذاهب عديدة من الشيعة حول العالم، وبخاصة دول الخليج، ما جعل فرص انتشار المرض في دول الجوار أمرا لا مفر منه.

وزارة الصحة الإيرانية أعلنت الثلاثاء، أحدث حصيلة الأخيرة لضحايا الفيروس الجديد، لافتة إلى ارتفاع الوفيات إلى 16 شخصًا، والإصابات إلى 95 حالة.

قال مراقبون، إن أعداد المصابين في إيران أكبر بكثير من المعلنة، ما أصاب المواطنون بحالة من الهلع جراء تفشي الفيروس في أكثر من مدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، تعليق الدراسة والجامعات وبعض النشاطات في محاولة للسيطرة على الفيروس الذي تفشي في أكثر من مدينة.

وشكك مسؤولون محليون في الأعداد التي أعلنتها السلطات الإيرانية بشأن حصيلة الفيروس. قال أحمد أمير آبادي النائب عن مدينة قم (شمال) أمس الاثنين، لوكالة أنباء العمال شبه الرسمية، إن وفيات المدينة وحدها بلغت 50 شخصًا حتى 23 فبراير.

فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إيران إلى "قول الحقيقة" بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد، معربًا عن قلقه إزاء اتهامات بالتستر.

وقال أمام الصحفيين في واشنطن إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون منع التفاصيل الحيوية حول تفشي المرض في هذا البلد".

كورونا يتفشى في الخليج والشرق الأوسط

رغم الحذر الشديد، وإعلان عدد من دول جوار إيران، تعليق الرحلات الجوية، ومنع حركة تنقل الأفراد مع إيران، أعلنت دول لبنان والبحرين والكويت وعمان والعراق، تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ومعظمها لأشخاص قدموا من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينهم أشخاص قدموا من إيران.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، لمدة أسبوعين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

فيما أكدت وزارة الصحة الكويتية مساء الاثنين، ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 5 حالات، وقالت في بيان: "تأكَّدت إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من طهران وقم، فجر الاثنين".

وأضافت: "يرتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 5 حالات إلى الآن"، مشيرة إلى أن "المسافرتين أُودِعتا الحجر الصحي الإجباري".

قررت الكويت وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس كورونا الذي تسلل إلى البلد الخليجي قادماً من إيران.

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وفي العراق، أعلنت السلطات العراقية، اكتشاف 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 حالات، فيما اتخذت السلات إجراءات تتعلق بمدينة النجف أقرب إلى حالة العزل.

وبعد أقل من أسبوع على الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في لبنان، أعلن في بيروت الثلاثاء أن المريضة المصابة بالفيروس بدأت تتعافى.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد إن المريضة "المصابة بفيروس كورونا بدأت تتعافى"، من دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وفي عمان، قالت وزارة الصحة على حسابها في تويتر، الثلاثاء، إن السلطنة سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة.

وأضاف الوزارة أن الحالتين الجديدتين "مرتبطين بالسفر إلى إيران".

الإمارات التي أعلنت أولى حالات الإصابة بالفيروس بين دول الخليج، أكدت الأحد، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، وهما حالة لزائر إيراني (70 عاما) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، والثانية لزوجة الزائر (64 عاما).

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.

وفي مصر، أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، أن الحالة التي أعلنها منذ أيام، أنها حاملة للمرض، اثبتب التحاليل أنها سلبية.

بينما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادته إلى بلاده.

فيما أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، عن رصد حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، لسائح إيطالي يزور البلاد.

غلق الحدود وإلغاء رحلات طيران

في محاولة لتجنب تفشي الفيروس، أعلنت سلطات مطار دبي الدولي في الإمارات الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات القادمة والمتجهة إلى مدن إيران "حتى إشعار آخر"، باستثناء العاصمة طهران.

جاء ذلك عقب إعلان البحرين عزمها تعليق جميع الرحلات القادمة إليها من مطارَي دبي والشارقة الإماراتيين لمدة 48 ساعة، على إثر وصول مصاب بفيروس كورونا إلى البلاد عبر رحلة "ترانزيت" قادمة من مطار دبي.

وسبق أن أعلنت الكويت والعراق والأردن وسلطنة عمان تعليق رحلاتها من إيران وإليها، وتعليق منح تأشيرات دخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية في الوقت الراهن، على إثر تسجيل إيران إصابات ووفيات، في إجراء احترازي، منعاً لانتشار المرض وحماية لمواطنيها.

وظهر الفيروس في الصين أول مرة في 12 ديسمبر 2019 في مدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير الماضي، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.