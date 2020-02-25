جامعة الأزهر تنفي تعطيل الدراسة بكليات القاهرة والقليوبية.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بفرعي القاهرة والقليوبية، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، وأن الدراسة منتظمة غدا بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ما لم يصدر ويُعلن خلاف ذلك.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرر تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات نظرا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الثلاثاء.

وطالبت جامعة الأزهر وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الجامعة، والرجوع في هذا الشأن إلى المصادر الرسمية المعتمدة والمعلنة الخاصة بالجامعة.