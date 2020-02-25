نظرا للحجر الصحي المفروض على المدن الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونتيجة لدخول عوائل بكاملها إلى المستشفى، تركت الحيوانات المنزلية سائبة في الشوارع وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونتيجة لذلك ظهرت في هذه المدن فرق تعتني بهذه الحيوانات وتوفر لها الماء والغذاء. بحسب مركز مدينة ووهان للمتطوعين.
وبعد أن أصبح معلوما أن مصدر العدوى قد تكون حيوانات برية آكل النمل والخفافيش، التي كانت تباع في السوق المحلية، قررت السلطات في بعض المدن الصينية اصطياد جميع الحيوانات البرية والمنزلية مثل القطط والكلاب وغيرها، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبرها ناقلة للعدوى.
وقد دحض الأطباء البيطريون في العاصمة بكين مرات عديدة، ما ينشر وينتشر عن أن الحيوانات المنزلية يمكن أن تكون مصدرا للإصابة بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنها قد تصاب فعلا، ولكنها لا تنقل المرض إلى الإنسان.
ويوضح الدكتور غونغ هاوان، كيفية معالجة وتنظيف أقدام الكلاب بعد التجوال خارج المنزل، لأن هذا ضروري جدا خلال فترة الوباء، لأن الاعتناء بالنظافة الشخصية أمر مهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة إنتقال فيروس "كورونا" من الحيوانات المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.