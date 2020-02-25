تعرف على حقيقة إنتقال فيروس "كورونا" من الحيوانات المنزلية

نظرا للحجر الصحي المفروض على المدن الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونتيجة لدخول عوائل بكاملها إلى المستشفى، تركت الحيوانات المنزلية سائبة في الشوارع وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونتيجة لذلك ظهرت في هذه المدن فرق تعتني بهذه الحيوانات وتوفر لها الماء والغذاء. بحسب مركز مدينة ووهان للمتطوعين.

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وبعد أن أصبح معلوما أن مصدر العدوى قد تكون حيوانات برية آكل النمل والخفافيش، التي كانت تباع في السوق المحلية، قررت السلطات في بعض المدن الصينية اصطياد جميع الحيوانات البرية والمنزلية مثل القطط والكلاب وغيرها، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبرها ناقلة للعدوى.

وقد دحض الأطباء البيطريون في العاصمة بكين مرات عديدة، ما ينشر وينتشر عن أن الحيوانات المنزلية يمكن أن تكون مصدرا للإصابة بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنها قد تصاب فعلا، ولكنها لا تنقل المرض إلى الإنسان.

ويوضح الدكتور غونغ هاوان، كيفية معالجة وتنظيف أقدام الكلاب بعد التجوال خارج المنزل، لأن هذا ضروري جدا خلال فترة الوباء، لأن الاعتناء بالنظافة الشخصية أمر مهم.