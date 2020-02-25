الكويت: وقف الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب كورونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد 19" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي- "إن أي مواطن كويتي قادم من إحدى هاتين الدولتين، سيخضع للحجر الصحي، في حين سيتم منع جميع القادمين من

أي جنسية ممن لديهم إقامة أو تأشيرة دخول سابقة، وتواجدوا في سنغافورة واليابان خلال الأسبوعين الماضيين، من دخول الكويت".وأوضحت أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من هاتين الدولتين، فضلا عن منع نقل ركاب الترانزيت القادمين منهما، مشيرة إلى التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بالاستعجال في تقديم قائمة الركاب (منفيست)، وجميع المعلومات الخاصة بالمسافرين على متن رحلاتها، وتسليمها إلى وزارة الداخلية حين الطلب منها.يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن الدوائر المعنية في الشركة، قامت بإعداد البدائل المناسبة لعودة المواطنين الكويتيين إلى أرض البلاد من الوجهات التي أوقفت رحلاتها إليها للوقاية من إصابات الفيروس المستجد.وأوضحت أن هذا الإجراء، يأتي بناء على قرارات وقف تشغيل الرحلات إلى عدد من الوجهات، استجابة لتوجيهات السلطات الحكومية المختصة للوقاية من الإصابات بالفيروس.