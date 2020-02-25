عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من عدة دول بسبب إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي .
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي
وعلى وجه التحديد، تم إدراج 5 شركات وأفراد من الصين وتركيا على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ.
كما اتهمت واشنطن مواطنا صينيا بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان.
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