الرئيس الجزائري يبدأ غدًا زيارة للسعودية تستمر 3 أيام

يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم غد الأربعاء تستمر 3 أيام؛ تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودو فقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم: يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وخلال هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، يجري الرئيس تبون والملك سلمان محادثات، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين، بحسب البيان ذاته. لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم: يقوم الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وخلال هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، يجري الرئيس تبون والملك سلمان محادثات، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين، بحسب البيان ذاته.

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