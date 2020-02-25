كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار فيروس كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد،
ووصف شامبين تفشي المرض بأنه وضع "ديناميكي"، وحث الكنديين الذين لديهم خطط سفر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وقال "تأكدوا من التحقق من إرشادات السفر.. هذه أفضل نصيحة يمكنني تقديمها".
وعززت الخارجية الكندية من نصائح السفر لكوريا الجنوبية ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من ألف حالة، وتطالب الحكومة المسافرين الآن ممارسة "درجة عالية من الحذر" في السفر إلى كوريا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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