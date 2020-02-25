العراق.. قتيلان و15 جريحا بمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين

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قالت مصادر طبية عراقية، الثلاثاء، إن شابين قتلا في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، مما أسفر أيضا عن جرح ما لا يقل عن 15 في صفوف المحتجين.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وتتقدم باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد.
وتتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، ويرفض المتظاهرون رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع، وقتل فيها نحو 550 شخصا.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير بتشكيل الحكومة، بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.
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