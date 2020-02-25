تعرف على أبرز المحطات الكبرى في حياة حسني مبارك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 فبراير 2020 10:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعد تلقيه علاجا في غرفة للرعاية المكثفة عقب جراحة خضع لها مؤخرا، توفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن عمر 91 عاما، صباح الثلاثاء في العاصمة القاهرة.

وفيما يلي أبرز المحطات في حياة حسني مبارك الذي تنحى بعد انتفاضة شعبية في 2011 عقب 30 عاما في الحكم.

4 مايو 1928: ولد حسني مبارك في كفر المصيلحة في محافظة المنوفية بدلتا النيل.

1950: التحق بالكليّة الجوية المصرية.

1972: أصبح قائدا للقوات الجوية.

أبريل 1975: عُين نائبا لرئيس الجمهورية.

1978: عٌيّن نائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، برئاسة أنور السادات رئيس البلاد آنذاك.

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أكتوبر 1981: تولى الرئاسة في 14 من الشهر بعد اغتيال السادات في السادس منه بأيدي متطرفين.

11 فبراير 2011: اضطرّ إلى التنحي بعد 30 عامًا في السلطة، تحت ضغط احتجاجات شعبية ضد حكمه.

2 يونيو 2012: حُكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما) بتهمة التواطؤ في قتل 850 متظاهر، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2013، وأمرت بمعاودة محاكمته.

نوفمبر 2014: قررت محكمة أخرى إسقاط التهم عن مبارك وتبرئته، لكن النيابة طعنت في الحكم.

يناير 2016: محكمة النقض تقضي بحكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”.

مارس 2017: تبرئة مبارك نهائيا من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، والإفراج عنه من مستشفى القاهرة العسكري حيث كان محتجزًا منذ عام 2011 بسبب ظروفه الصحية.

25 فبراير 2020: وفاة حسني مبارك في مستشفى عسكري في القاهرة.