الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفرنبل في إدلب

وكانت قوات الجيش السوري بدأت في الثامن من الشهر الجاري التقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي بدعم جوي روسي.

وتمكنت، الأربعاء، من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعد انسحاب إرهابيي جبهة النصرة والفصائل الإرهابية الأخرى من المنطقة.

والإثنين الماضي، تعرض رتل تركي كان في طريقه إلى مورك لقصف سوري استهدف سيارة مرافقة تابعة لفصيل إرهابي موالٍ لتركيا.

Advertisements

ونددت أنقرة بشدة باستهداف رتلها. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في وقت متأخر، الأربعاء، إنه "من غير الوارد إغلاق أو نقل" مركز المراقبة في مورك، موضحاً أنه "باقٍ في مكانه وستواصل جميع مراكز المراقبة الأخرى المقرر إقامتها أو التي أنشأناها في إطار اتفاق إدلب، العمل في أماكنها".

وأعلنت دمشق، الخميس، فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لخروج من يرغب من المدنيين من المنطقة المحاصرة.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش تمشط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من مخلفات الإرهابيين وتعمل على تفكيك الألغام والمفخخات.