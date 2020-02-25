كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا تضرب بلد الأرز..هل تحول العدوى الإيرانية لبنان إلى دولة "موبوءة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إرتفعت عدد حالات مرض كورونا إلى 4 حالات في لبنان، لتزيد من معاناة الشعب اللبناني الأخيرة فيما بين مظاهرات تطالب بتغيير النظام وحكومة جديدة يوجد حالة من التذمر تجاهها، إلى إنتشار وباء في دولة يعتمد إقتصادها على السياحة ولا يستطيع شعبها الإستغناء عن التنزه والإنطلاق.

إيران المصدر

"تم تضخيمه" هذا وصف سراج بهجت السياسي اليساري اللبناني فيروس كورونا في لبنان، مبينًا أن من آثار هذا التضخيم أن اللبنانيين شعروا بأن الفيروس هذا مجرد فبركة لثني الناس عن التظاهر والاعتصام، ودليل على ذلك ان حكومة لبنان لم تتخذ اي اجراءات وقائية بخصوص مصدر هذا لفيروس الآتي من ايران.



وأكد بهجت لـ"الخليج 365"، أن الرحلات من إيران هي مصدر الوباء هذا ما اقر به كل الهيئات الطبية في لبنان، كل الدولة التي لها علاقات مع ايران اوقفت الرحلات الجوية واتخذت اجراءات عملية لمنع وصول المزيد من المصابين الايرانيين، وحزب الله لن يوافق على خطوة من هذا النوع ولو انتشر هذا الفيروس وأصاب كل الشعب اللبناني. وأكد بهجت لـ"الخليج 365"، أن الرحلات من إيران هي مصدر الوباء هذا ما اقر به كل الهيئات الطبية في لبنان، كل الدولة التي لها علاقات مع ايران اوقفت الرحلات الجوية واتخذت اجراءات عملية لمنع وصول المزيد من المصابين الايرانيين، وحزب الله لن يوافق على خطوة من هذا النوع ولو انتشر هذا الفيروس وأصاب كل الشعب اللبناني. وأضاف السياسي اليساري اللبناني، أن الفيروس هو وسيلة مميزة أن خطت الحكومة خطوة إيجابية ومحددة للضاء على هذا الفيروس القاتل باتخاذ اجراءات اكثر حزمًا لجهة وقف الرحلات الايرانية القادمة الى لبنان، ولكن لم يعد لبنان دولة ذات سيادة وصاحب قرار بل تحول الى دمية بيد ايران وحزب الله، ولا يستطيع أحد التكهن بمستقبل وباء قاتل بظل حكومة ملحقة كليا بحزب الله. وبين بهجت، أن هناك تعتيم اعلامي على حال المرضى بالفيروس حاليا،فرغم أنه تم الإعلان عن حالات ولكن لم يتم الافصاح عن حالتهم، سببه هو عدم احراج حزب الله بمنع الطائرات الايرانية من القدوم الى لبنان، وأردف السياسي اليساري اللبناني، أن لبنان ليس مهيء لمثل هذا الفيروس لكن الاجراءات الوقائية قد تحد من انتشاره على مستوى لبنان ككل، الوزارات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة ولكنها لا تستطيع وضع حد من انتشره الإستعداد الطبي "لبنان لا يستطيع تحمل أي حالة مرضية خطيرة حتى يتحمل حالة طوارئ" بتلك الكلمات بدأ إسماعيل صخر، عضو تيار المستقبل اللبناني، وصف معاناة الشعب اللبناني مع كورونا، مبينًا أن الوضع أصبح خطيرًا بعد تردي الوضع الإقتصادي ونقص في المعونات الطبية وعدم وجود أجهزة متطورة للكشف عن فيروس كورونا والحكومة الحالية عاجزة تمامًا ومشلولة لإتخاذ أي تدابير تسيطر على هذا الوباء سوى الحجر الصحي. Advertisements وأكد صخر لـ"الخليج 365"، أنه تأهبت بعض المستشفايات لإستقبال مرضى كورونا وإرتفعت حالة الإستعداد لدى البعض الآخر، وإلى الآن لم يتم تسجيل حالة وفيات واحدة. سيطرة حزب الله على المطار وأضاف عضو تيار المستقبل اللبناني، أنه رغم الأخبار المتداولة عبر جميع وسائل الإعلام اللبنانية بأن فيروس كورونا ينتقل من خلال الوافدين من إيران إلى لبنان، وان هؤلاء الوافدين كانوا السبب الرئيسي في نقله.