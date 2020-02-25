كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة الفرنسية: تسجيل إصابتين بفيروس كورونا

أعلن مسوؤل في وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في فرنسا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعطيل الدوام الرسمي في 4 محافظات عراقية بسبب كورونا

قررت محافظات النجف و كركوك و ديالى و صلاح الدين و أربيل و دهوك والسليمانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام لفترات مختلفة عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا في العراق. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يعلن إطلاق خطة لتأمين الحدود

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، اطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر للقضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

Advertisements