كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة فتح: "مبارك" ترك بصمة في حماية الأمة العربية وفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم".

وقال القيادي بحركة فتح، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك ترك بصمة في حماية بلاده أو الامة العربية، وخاصة في فلسطين الذي وقف بجانبها كثيرًا".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة.

