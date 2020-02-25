اخبار العالم

رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط لـ”اليوم 24″ لم نسجل أي حالة إصابة أو اشتباه بـ”كورونا” والميناء يتوفر على التجهيزات اللازمة لرصد الفيروس

0 نشر
أيوب الخياطي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

قال عبد الرحيم الراشدي رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط، إن الميناء لم يسجل لحدود اللحظة أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وكشف الراشدي في تصريح لـ”اليوم24″ أن الميناء يتوفر على أطقم طبية، وعلى كاميرات حرارية ومعدات لرصد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول ذاته، أن الميناء يتخذ إجراءات احتياطية قبل رسو أي سفينة في مرفأه، من بينها إلزامية ملأ استمارتين تتعلقان بـ “التصريح الصحي الشخصي”  لكل مسافر سيدخل الميناء، و”التصريح الصحي للباخرة”، إذ يتم دراستهما قبل السماح برسو السفن في المرفأ ونزول ودخول الركاب إلى الميناء.

8ead32fe-06ce-4b1d-991b-81ab29ccbf9a

وكانت حالة من الاستنفار شهدها ميناء طنجة المتوسط في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد منع السفينة الإيطالية “جنوة” التي كان على متنها 503 مسافرا من الرسو بمرفأ الميناء، قبل السماح لها بذلك.

Advertisements

ورجحت مصادر “اليوم24” أن السبب يعود إلى الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السفينة.

فيما قالت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بإجراءات احترازية تقوم بها السلطات المينائية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

السفينة

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط لـ”اليوم 24″ لم نسجل أي حالة إصابة أو اشتباه بـ”كورونا” والميناء يتوفر على التجهيزات اللازمة لرصد الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا