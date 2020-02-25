تغريم مربي مواش اسكتلندي بعدما وجه لكمات لخروفين -فيديو

أقر مربي أغنام اسكتلندي بتهمة إساءة معاملة حيوانات بعدما أظهره مقطع مصور وهو يلكم خروفين في الوجه، على ما قالت جمعية رفق بالحيوانات الثلاثاء.
وتم تغريم المزارع وليام بروان (59 عاما) 550 جنيها انكليزيا (715 دولارا) بموجب قانون صادر العام 2006 حول رفاه الحيوانات بعدما أقر بالحاق أذى بخروفين في مزرعته الواقعة جنوب ادنبره العام 2018.
وأجرت التحقيق الجمعية الاسكتلندية لمكافحة معاملة للحيوانات بوحشية المخولة رفع قضايا إلى المدعين العامين يشتبه فيها بحصول معاملة وحشية.
وقال رئيس الجمعية إنه يأمل أن تشكل الغرامة “تحذيرا من أن هذا السلوك غير مقبول”.
وصور براون عامل متخف في مجال حماية رفاه الحيوانات أرسلته جمعية “بيتا” لحماية الحيوانات.
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