غاريدو: “أعلم ما ينتظرني في الوداد.. وهدفي التتويج بالبطولة ودوري أبطال إفريقيا”

قال الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي، إنه متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري الاحترافي، ويهدف للتتويج بلقب البطولة ودوري أبطال إفريقيا.

وصرح غاريدو للموقع الرسمي للفريق “الأحمر” أنه يعلم ما ينتظره مع الوداد خاصة في هذه الظرفية، والتي تستوجب أن تلتف جميع المكونات لإنجاح التجربة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يبحث عن نيل لقب الدوري والمنافسة الإفريقية التي ينافس عليها في والوقت الراهن.

وأقر المدرب السابق للغريم التقليدي الرجاء، أن الفريق الذي سيشرف عليه يتوفر على تركيبة بشرية جيدة تقنيا، لكن يجب تقديم الدعم للجميع من أجل بلوغ الأهداف المحددة، وإسعاد الجماهير الودادية المتعطشة لنيل الألقاب.

حري بالذكر أن الوداد تعاقد مع الإسباني غاريدو لما تبقى من أشهر الدوري قابلة للتجديد، خلفا للفرنسي سيباستيان دوصابر الذي وجد صيغة مع بطل المغرب بشكل توافقي.

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