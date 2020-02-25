فيديو: يونس الميموني
علق محمد قروق رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفنيدق، اليوم الثلاثاء، على إغلاق المعبر الحدودي لسبتة في وجه ممتهني التهريب المعيشي، وقال إن هذه الإجراءات مست شريحة واسعة من المواطنين.
وكشف قروق لـ”اليوم24″ أن إجراءات إغلاق المعبر المذكور، مس مجموعة من المهن داخل الثغر المحتل وخارجه، من بينها خادمات البيوت وتجار كانوا يزاولون مختلف الأنشطة التجارية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الفنيدق يشهد نوعا من الركود على المستوى الاقتصادي، مشيرا أن المسؤولين قاموا بعدد من المبادرات، التي من شأنها تعويض نشاط التهريب المعيشي بآخر بديل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس جماعة الفنيدق: توقف التهريب المعيشي أثر على شريحة واسعة من المواطنين وهناك حالة ترقب-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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