“الفار” ينقذ أولمبيك آسفي من الهزيمة أمام الجيش الملكي

أنقذت تقنية الفيديو “الفار”، فريق أولمبيك آسفي من الهزيمة أمام الجيش الملكي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة السابعة عشر من الدوري الاحترافي.

وتقدم فريق الجيش الملكي في النتيجة بهدف الإيفواري جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 34، وحافظ لاعبو فريق العاصمة على هدف السبق طيلة الشوط الأول، كما ضاعت مجموعة من الفرص من الفريق الضيف وأولمبيك آسفي.

واجتهد الفريقان في البحث عن تسجيل أهداف، لكن يقظة حارسيهما أوقفت مختلف الهجمات التي شهدها الشوط الثاني، قبل أن يصنع حمزة خابا فرصة منحت الفريق المسفيوي ضربة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، حيث تأخر الحكم زين العلوي منصف في الإعلان عنها، واستغرق الأمر بضع دقائق، قبل أن يترجمها اللاعب نفسه قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة، طرد حارس أولمبيك آسفي مختار مجيد، بعد تحصله على بطاقة حمراء وعرقلة أكدتها تقنية الفيديو، ليحرس مكانه زميله في الفريق بعد استنفاذ التغييرات القانونية الثلاث.

وبهذا التعادل، ارتقى الجيش الملكي إلى الرتبة الرابعة مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما يتقاسم أولمبيك آسفي المركز العاشر مع نهضة الزمامرة بـ20 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام الرجاء البيضاوي.