شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: «تعويض معقول» لأسر ضحايا تفجير سفارتي أمريكا بنيروبي ودار السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن بلاده ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأمريكية” إس إس كول” للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به”.

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وأوضح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها بصفتها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان.

وأكد مضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين للوصول إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة كول.

وبين إن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.