شرطة النجف تنفي غلق سيطرات المحافظة

نفت قيادة شرطة النجف، الثلاثاء، غلق سيطرات المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن غلق سيطرات المحافظة عارية عن الصحة". Advertisements واضافت ان "حركة الحياة طبيعية في عموم المحافظة وجميع مداخل ومخارج المحافظة مفتوحة". يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا تضمن انه تم غلق سيطرات المحافظة امام الوافدين اليها لمنع الاختلاط بسبب فايروس كورونا.

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