اعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال شريك متهمة ارتكبت جريمة بشعة في بغداد.

وقال مدير اعلام شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد، شكلت شرطة بغداد الرصافة فريق عمل برئاسة مديرها بالتنسيق مع شرطة بغداد الكرخ و تم القاء القبض على متهم قام بالاشتراك مع عشيقته المتهمه بقتل زوج الاخيرة وحرقه وتقطيع جثته وتوزيعها على مناطق متفرقة من بغداد".

وتابع انه "بعد تشكيل الفريق تم جمع المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري والامني وبالفعل تم إلقاء القبض على عشيق هذه المتهمة وشريكها وفق المادة ٤٠٦ ق ع".

Advertisements

واكد ان "عملية القبض تمت بوقت قياسي، حيث اعترفا صراحة بقيامهما بهذه الجريمة البشعة"، موضحا انه "تم العثور على أجزاء من الجثة في منطقة المحمودية والشعب وسبع البور".

يذكر ان قائد شرطة بغداد وجه جميع توابع القيادة في بغداد بالعمل ليل نهار على تنفيذ مذكرات القبض التي أصدرها القضاء وإنجاز كافة الدعاوى والشكاوى التي يتقدم بها المواطن.