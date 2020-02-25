التشكيل الرسمي لبرشلونة امام نابولي في دوري ابطال اوروبا

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2020-02-25 | 19:50
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أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البلوجرانا لمواجهة نابولي، في دوري أبطال أوروبا.
وضم تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، أومتيتي، فيربو.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش، فيدال
خط الهجوم: ميسي، جريزمان.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة بين سبورت HD 1.
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