التشكيل الرسمي لبرشلونة امام نابولي في دوري ابطال اوروبا

رياضة 2020-02-25 | 19:50 2,487 مشاهدة أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البلوجرانا لمواجهة نابولي، في دوري أبطال أوروبا ويحل البارسا ضيفًا على أبناء الجنوب الإيطالي، بملعب "سان باولو"، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا. وضم تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، أومتيتي، فيربو. خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش، فيدال



خط الهجوم: خط الهجوم: ميسي ، جريزمان. وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة بين سبورت HD 1.

المحرر: محمد خليل

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