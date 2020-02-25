صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيلها أي حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما أكدت وضع 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص للمتابعة. وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي بحسب وكالة الأنباء العراقية إنه "محافظات الإقليم لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا إلى الآن". Advertisements وأضاف أنه "في حالة وجود شك بحالة يقوم فريق طبي متخصص بفحصه ويقرر صحة إصابته من عدمها بأسرع وقت". وأشار إلى أنه "تم وضع 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص للمتابعة"، لافتاً إلى أن "الوافدين من إيران والصين بشكل مباشر أو غير مباشر تم وضعهم تحت الرعاية الصحية والمتابعة".

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