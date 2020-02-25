الليبية للنفط: خسائر إغلاق الحقول تتجاوز ملياري دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خسائرها بسبب استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية بأكثر من ملياري دولار أمريكي.



وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط شهد انخفاضا كبيرا بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وسجل الإنتاج يوم الأحد الماضي 122.430 برميلا، مخلفًا خسائر تجاوزت ملياري دولار، منذ الإغلاق في الـ24 من شهر يناير الماضي.

Advertisements

وأكدت المؤسسة النفطية أنها لا تزال مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية؛ لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وأوضحت المؤسسة، وفق البيان، أن هناك ناقلة محملة بغاز الطهي انتهت من تفريغ حمولتها في ميناء بنغازي، ومن المتوقع وصول ناقلة بنزين غدا الأربعاء، لتزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود.

ولفتت إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وكان حراك إغلاق النفط، الذي يضم عدداً من القبائل الليبية، أعلن استمرار الإغلاق إلى حين تحقيق كافة مطالبهم.

ويطالب الحراك بخروج تركيا من المشهد الليبي، وسحب المرتزقة الذين جلبتهم إلى البلاد، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإعادة النظر في إدارة مصرف ليبيا المركزي، كمقدمة لإعادة فتح وتصدير النفط.