مساحته 1000 متر ودُفن به حفيده.. أول صور لمدفن مبارك

كتب: ضياء السقا

توفي صباح الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكشفت مصادر لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه سيتم تشييع جثمان مبارك، في جنازة عسكرية، الأربعاء.

ومن المنتظر أن يُدفن الرئيس الأسبق، في مدفن عائلة مبارك، المطل على شارع النصر بمدينة نصر، بجوار كلية البنات.

من جانبها، نشرت صحيفة "الأهالي"، أول صور لمقبرة مبارك، والتي تبلغ مساحتها 1000 متر، حيث تحتوى على ثلاث مداخل بأبواب، خلف هذه الأبواب تستقر حوائط فاصلة، أحدهما كتب عليه عائلة ” ثابت” نسبة إلى سوزان زوجة الرئيس الراحل، وهو المدفن الذي شهد دفن حفيده نجل ولده علاء.

ورصدت الصحيفة استعدادات المدفن لاستقبال جثمان مبارك، وقالت: "داخل سور طويل عنوانه شارع المرحوم د.عبدالعظيم وزير، تقع البوابة الخاصة بمدفن الرئيس السابق لا تحمل أى أسم، فقط باب حديدي معشق بالزجاج يقف أمامه اثنان من الأمن بالزي المدني، وحول المكان تواجد كبير لعمال النظافة لكنس المكان وتنظيفه، وتجهيز الشارع للجنازة، وهو التواجد الذى قال عنه أحد العاملين أنه بتعليمات من رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة اللواء عادل أبو الحديد بعد الاعلان رسميا عن وفاته".

وتوفي صباح الثلاثاء، مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وكان الرئيس الأسبق قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن الرئيس الأسبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت الرئاسة، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وأعلنت الرئاسة، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، لوفاة ،حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من الأربعاء.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية حسنى مبارك.

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وتقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق، وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982.

وتولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات.

وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يومًا على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.



