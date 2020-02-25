سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، بأن "وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي"، مشيرة الى أن "القوات السورية واصلت تقدمها ضد المجموعات والتنظيمات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، وحررت قرى معرتماتر، ومعرتصين، وبعربو، جنوب غرب مدينة معرة النعمان، بعد القضاء على العديد من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به".
وكانت قد أعلنت "سانا" عن أن "وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي".
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