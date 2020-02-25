ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية هذا العام

أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني، أن "البلاد مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، مشددا على "ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية"، ومؤكدا على "أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي".
وأشار عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، إلى أن "المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
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