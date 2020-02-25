روسيا اليوم: الجيش السوري يسيطر على قرية كفر نبل في ريف إدلب

أفاد مصدر ​عسكري​ لقناة "​روسيا اليوم​" بأن "​الجيش السوري​ بسط سيطرته على قرية كفر نبل في ​ريف إدلب​ بشمال البلاد". وكان الجيش السوري قد انتزع أمس السيطرة على بلدة حاس الاستراتيجية التي تعد البوابة الشرقية لكفر نبل، أبرز معاقل تنظيم "​جبهة النصرة​" في منطقة جبل الزاوية ب​ريف إدلب الجنوبي​. إضغط للمزيد

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