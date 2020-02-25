ترامب ينفي تلقيه أي مساعدة من أي دولة للفوز بالانتخابات المقبلة

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال مؤتمر صحفي في الهند ، الى "أنني لا أريد أي مساعدة من أي دولة، ولم أتلق أي مساعدة من أي بلد لأفوز في ال​انتخابات​ الرئاسية لعام 2020".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من مزاعم أطلقها مسؤول في المخابرات الأميركية، وادعى فيها أن "روسيا كانت "تتدخل" في انتخابات 2020 بالولايات المتحدة لمساعدة ترامب على الفوز بولاية ثانية".