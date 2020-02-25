لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في الهند ، الى "أنني لا أريد أي مساعدة من أي دولة، ولم أتلق أي مساعدة من أي بلد لأفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من مزاعم أطلقها مسؤول في المخابرات الأميركية، وادعى فيها أن "روسيا كانت "تتدخل" في انتخابات 2020 بالولايات المتحدة لمساعدة ترامب على الفوز بولاية ثانية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينفي تلقيه أي مساعدة من أي دولة للفوز بالانتخابات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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