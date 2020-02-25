الدفاع المدني الايراني: سنشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المرضى المصابين بالكورونا

أعلن رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ العميد رضا جلالي أن "​إيران​ ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ خلال الأسابيع المقبلة، والسيطرة ومكافحة الوباء الناجم عن فيروس كورونا تتم من خلال بعدين، ألا وهما الواقع الميداني والرأي العام".

وأكد العميد جلالي أنه "يجب على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي و​وسائل الاعلام​ عدم الابتلاء بالمغالاة التي يروج لها الأعداء وتخويف الناس، وتهويل التعرض للإصابة بفيروس كورونا".