البزري: يتم مراقبة جميع الوافدين الى لبنان وخاصة من الدول المصابة بالكورونا

أكد عضو اللجنة الوطنية لمنع انتقال العدوى الدكتور الاختصاصي بالامراض الجرثومية ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، ان "​وزارة الصحة​ تقوم بمراقبة كافة الوافدين الى ​لبنان​ من الدول المصابة بفيروس ​الكورونا​ وخاصة ​ايران​، ​الصين​، او ايطاليا والتي نلاحظ ان حالات الاصابة بالفيروس فيها كبيرة جداً"، موضحاً انه "عندما يثبت لدى ​منظمة الصحة العالمية​ ان المرض يتكاثر دون وجود حالة جديدة ترتبط بالحالة المستوردة، يمكن تصنيف البلد موبوئة وهناك احتمال ان تكون ​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ بالاضافة الصين دول موبوئة"، لافتاً الى ان "فرق منظمة الصحة العالمية ستصل الى العاصمة الايرانية ​طهران​ لمتابعة الحالات المرضية واذا ثبت للمنظمة ان الحالات تتكاثر تصبح ايران من بين الدول الموبوئة".

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