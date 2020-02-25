وفد من تجمع صناعيي البقاع يزور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان

زار وفد من تجمع صناعيي ​البقاع​ برئاسة نقولا أبو فيصل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في ​لبنان​ ​ايدال​، حيث اطلع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة وبرامجها القطاعية، كما اطلع على عرض مفصل لبرنامج مزاوجة الأعمال Business Matching Platform الذي تطلقه ايدال قريبا.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة مازن سويد انه "في ضوء الظروف الحالية لا يمكن الاستمرار بالنمط الاقتصادي الريعي الحالي، بل يجب ان تكون الأولوية للاكتفاء الذاتي من خلال الصناعة الوطنية التي لا يمكن الاستمرار من دونها"، مشدداً على "ضرورة استبدال المستوردات بصناعة محلية مع حتمية التصدير من اجل جلب عملة اجنبية من الخارج لتخفيض ​سعر الدولار​ في السوق الموازي"، مشيراً إلى "ضرورة تضافر جهود القوى المعنية لاسيما ​وزارة الصناعة​ و​وزارة المالية​ من اجل الضغط في اتجاه دعم القطاعات الإنتاجية كحل للأزمة الراهنة".

بدوره لفت أبو فيصل الى "أهمية الصناعة اللبنانية، مستعرضاً المشاكل التي يعاني منها الصناعيون في البقاع"، مؤكداً ان "التصدير يساعد الكثير من الصناعات على الاستمرارية، وان مستقبل لبنان واعد في هذا المجال، بالارتكاز إلى دينامية ​الشباب اللبناني​ و​الكفاءات​ التي يتمتع بها، وان ​الأزمة​ الحالية سوف تزول على الرغم من الأضرار والضحايا التي ستتركها".