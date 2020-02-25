أمانة الاعلام بحزب التوحيد العربي تنفي اصابة وهاب بانفجار بدمشق

نفت امانة الاعلام في ​حزب التوحيد العربي​، ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، عن اصابة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في ​انفجار​ بدمشق، مؤكدة ان "هذا الخبر عار عن ​الصحة​ ومفبرك من أساسه"، داعية وسائل الإعلام الى توخي الحذر عند نقل الاخبار.

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