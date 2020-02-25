أكد مدير عام المؤسسة العامة الاسكان ​روني لحود، في حديث تلفزيوني، ان "وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه طلب في وقت سابق تخفيض الفوائد على ​القروض السكنية​، وتم العمل بالتنسيق مع ​المصرف المركزي​ من اجل تخفيض الفوائد على القروض السكنية التي أُخذت في وقت سابق "، موضحاً انه "سيتم التخفيض بشكل كبير، وقسم كبير من المواطنين يعانون من حالة تعثر، وهذا القرار يعتبر نوعا من انواع المساعدة والتعميم خفض الفوائد ووحدها حتى وصلت الى 3%"، لافتاً الى ان "المواطن في البداية لن يشعر بهذا التخفيض ولكن في المرحلة الثانية من تسديد القرض السكني سيلاحظ ان المبلغ سيكون قليلا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روني لحود: التعميم الصادر خفض الفوائد على القروض السكنية ووحدها على نسبة 3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.