ضبط 4 شاحنات محملة بخضار مهربّة في شتورا

أوقفت ​الضابطة الجمركية​ في ​شتورا​، على اثر رصد ومطاردة، أربع ​شاحنات​ محملة بخضار مختلفة أدخلت بطريق التهريب الى ​لبنان​، واقتيدت الآليات مع المضبوطات الى إقليم شتورا لإجراء المقتضى القانوني بشأنها.

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