كنعان: ليس عمل صندوق النقد الدولي تقييم لبنان قبل تحليل الداتا

أوضح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني ان "​صندوق النقد​ الدولي لا يعطي انطباعا عن ​الوضع المالي​، فهو ومن مثله يسألون عن وضعنا ورأينا وقراءتنا للموازنات ويصدرون تقريرا حول رأيهم بعد أيام".

وأكد انه "ليس عملهم تقييم لبنان قبل تحليل الداتا واصدار تقريرهم المفصل"، موضحا ان "صندوق النقد يأتي كل عام إلى لبنان".