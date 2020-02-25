أحزاب تنعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك: حياته قضاها فى خدمة الوطن والشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الأحزاب المصرية، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية، وقال الحزب، فى بيان له، إننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن والهيئة العليا للحزب وجميع قياداته وكوادره بخالص التعازي لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ذاكرين له دورة فى انتصارات أكتوبر المجيد ودوره الوطنى المخلص فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن أثناء توليه مسئولية رئاسة الجمهورية

كما تقدم الحزب بالتعزية لرئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة فى أحد رجالها المخلصين، وتتقدم الحزب بالتعزية لأسرة الفقيد وان يلهمهم الصبر والسلوان داعين أن يتغمده الله برحمته ويدخله فسيح جناته

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ونعى حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قائدًا للقوات الجوية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وابنًا بارًا من أبناء القوات المسلحة التي استردت لمصر وللأمة العربية كرامتها.

ونعى حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له صدر اليوم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى رحل عن دنيانا الفانية صباح اليوم، بعد حياة طويلة وحافلة قضاها فى خدمة الوطن والشعب.

وقال الحزب فى بيانه: مات مبارك، المقاتل صاحب الضربة الجوية مفتاح النصر فى حرب أكتوبر الخالدة التى أعادت لمصر والأمة العربية الكرامة والعزة...مات مبارك، رافع العلم على العريش وطابا... مات مبارك الذى حافظ على مصر بتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وتابع بيان الجيل لقد عاش الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عمره الطويل من أجل الوطن مقاتلا ورئيساً..له ما له وعليه ما عليه مثل كل البشر وهو الآن فى دار الحق بين يدى الله...وعلينا الآن فقط أن نتذكر ما قدمه لوطنه فى ميدان الحرب وفى ميدان السلام، حيث قدم حزب الجيل خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل .