الكويت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ترفع عدد الحالات إلى تسع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:15 مساءً, 25 فبراير 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات.

وقالت الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي.

وأوضحت أن “الحالات التسع المصابة في حالة مستقرة ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”.

وجددت تأكيدها على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في مواجهة انتشار الفيروس.

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