شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يطالب «الكونجرس» بـ2.5 مليار $ لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل طلباً للكونجرس تطلب فيه ميزانية بمقادر 2.5 مليار دولار من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة خارج الصين، وأصبح خطراً يهدد العالم.

وأوضح البيت الأبيض أن الميزانية التي ستطلبها إدارة ترامب تتضمن توجيه مليار دولار من المبلغ الإجمالي لتطوير لقاح ضد الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية راتشيل سيميل: "ستحيل الإدارة إلى الكونجرس اليوم خطة تمويل تكميلية بقيمة 2.5 مليار دولار لتسريع تطوير اللقاحات ودعم أنشطة التأهب والاستجابة وشراء المعدات واللوازم التي نحتاجها بشدة".

ويأتي هذا القرار رغم تصريح الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين أن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة.