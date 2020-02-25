شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سنفاوض أسر ضحايا تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها بصفتها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان.
وأكد مضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين للوصول إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة كول.
وبين إن الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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