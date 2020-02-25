شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سنفاوض أسر ضحايا تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح إن بلاده ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأمريكية" إس إس كول" للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به".

وأوضح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها بصفتها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن السودان.