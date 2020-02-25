الجامعة العربية تدعو إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا

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ورحبت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به. وأشادت الأمانة العامة للجامعة، في بيانها، بجهد البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة مساندتها لجميع المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي. كما أكد البيان التزام الجامعة بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات قمة برلين بما في ذلك لجنة المتابعة الدولية والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر أبريل المقبل. دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، مثمنة في هذا الصدد ما تحقق من تقدم خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت بجنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين وفدي الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

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