شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 23 والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الصحة أن الحالات الست الجديدة لمواطنين بحرينيين (قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة مصابة في المملكة،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأوضحت وزارة الصحة بأن الحالات الست هي لمواطنين بحرينيين أربعة رجال وامرأتين قادمون جميعهم من إيران عبر الشارقة.
وأكدت أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقاً لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة.
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