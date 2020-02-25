امانة بغداد تصدر بياناً بشأن هطول الأمطار

اصدرت امانة بغداد، الثلاثاء، بياناً بشأن هطول الأمطار في مناطق العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر أمانة بغداد مستمرة بالاستنفار لمواكبة هطول الأمطار".
وأضاف البيان أنها "وجهت في وقت سابق كافة ملاكاتها الآلية والبشرية لا سيما العاملة في مجال المجاري بالاستعداد والاستنفار لمواكبة هطول الأمطار".
وتشهد بغداد منذ عصر اليوم الثلاثاء، هطول امطار غزيرة في مناطق عدة منها.
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