سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من 'كورونا'

قررت ادارة سجن الناصرية للأحكام الثقيلة، الثلاثاء، ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من انتشار فيروس "كورونا". وقالت الادارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر إيقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت القادم تحسبا لكل طارئ فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار مرض كورونا".



وأضاف البيان أن هذا الاجراء "حسب توجيهات وزارة الصحة ووزارة العدل".

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