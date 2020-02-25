تنشر الخليج 365، بالوثيقة كتاباً مرسلاً من مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب إلى الإدعاء العام يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن ما "أدعاه" المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي بشأن وجود "مخطط لإفشال تمرير الحكومة من خلال دفع مبالغ مالية باهظة للنواب)".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البرلمان يطالب الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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