منتجو الدواجن بالعراق: منافذ السليمانية ما تزال تدخل البضائع الإيرانية برغم انتشار كورونا

أكدت مجموعة منتجي الدواجن في العراق، الثلاثاء، أن منافذ السليمانية ما تزال تدخل البضائع الإيرانية برغم انتشار فايروس كورونا.

وقالت المجموعة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المنافذ الحدودية في السليمانية تتحدى قرارات الحكومة وتغرق الأسواق بالسلع الإيرانية"، مشيرة الى أن "منفذ باشماخ الحدودي التابع لمحافظة السليمانية سبب رئيسي في تدمير المنتج الوطني ومنفذ لإدخال السلع الإيرانية الرديئة من منتجات زراعية ودواجن وبيض مائدة برغم قرارات المنع".

وناشدت المجموعة رئيس الجمهورية برهم صالح بـ"ضبط منافذ الإقليم في محافظة السليمانية التي تغرق السوق المحلية بالسلع الرديئة الممنوعة"، موضحة أنه "برغم انتشار فايروس كورونا في إيران الا ان منافذ السليمانيةما تزال تدخل البضائع الزراعية والمنتجات الحيوانية الإيرانية بدون شعور بالمسؤولية القانونية والاخلاقية".