عمليات بغداد تعلن اصابة 22 منتسباً في هجمات 'عنيفة' قرب الخلاني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن إصابة منتسباً في هجمات "عنيفة" قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "القوات الامنية مازالت تتعرض الى هجمات بوسائل عنفية متعددة من داخل التظاهرات قرب ساحة الخلاني".
واضافت انه "تم جرح تسعة عشر منتسبا وثلاثة ضباط بجروح متعددة تم إخلائهم للمستشفيات"، مشيرة الى "استمرار القوات الامنية بالتزامها في حماية المتظاهرين مع ضبط نفس عالي".
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