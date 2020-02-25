محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده بسبب الامطار

أعلن محافظ الانبار علي فرحان، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس بسبب الأمطار. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فرحان أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس". وأضاف أن "تعطيل الدوام جاء بسبب غزارة الامطار في جميع اقضية محافظة الانبار".





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