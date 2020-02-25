شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

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أكد مصدر في القسم القنصلي بالسفارة الروسية في طهران انه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين روس بفيروس كورونا في إيران.



وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لا توجد أسباب للقلق بين المواطنين حتى الآن، لم ترد تقارير عن إصابة أحد من المواطنين بالفيروس".

وتابع انه لا توجد خطط لإجلاء مواطني روسيا من إيران على خلفية هذا الأمر.