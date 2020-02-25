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روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

روسيا تنفي إجلاء مواطنيها من إيران بسبب فيروس كورونا

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الخليج 365

أكد مصدر في القسم القنصلي بالسفارة الروسية في طهران انه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين روس بفيروس كورونا في إيران.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لا توجد أسباب للقلق بين المواطنين حتى الآن، لم ترد تقارير عن إصابة أحد من المواطنين بالفيروس".

وتابع انه لا توجد خطط لإجلاء مواطني روسيا من إيران على خلفية هذا الأمر.

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