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واشنطن قلقة للغاية من إخفاء إيران لتفاصيل إنتشار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

واشنطن قلقة للغاية من إخفاء إيران لتفاصيل إنتشار كورونا

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية“ من أن تكون إيران أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى ”قول الحقيقة“.

 

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وبجسب رويترز، فقد أشار بومبيو للصحفيين إلى أن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد“، منتقدا الصين لما وصفه بـ“الرقابة“ على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

وأضاف الوزير: ”على كل الدول، بما في ذلك إيران، قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية“.

 

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